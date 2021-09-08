AA

Son dakika bilgilerine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığı habere göre, Ziniçev'in birinin hayatını kurtartmaya çalışırken yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazaya ilişkin başka bir detay ise verilmedi.

Ayrıntılar geliyor...