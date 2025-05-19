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        Haberler Dünya Rusya: ABD'nin, Ukrayna konusundaki arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz | Dış Haberler

        Rusya: ABD'nin, Ukrayna konusundaki arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerine değer verdiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:20
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        Rusya: ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz
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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

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        Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.

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        Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        "Romanya'daki seçim tuhaf"

        Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi.

        Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

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