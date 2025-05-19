Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya karşı sabrı tükenmek üzere | Dış Haberler

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya karşı sabrı tükenmek üzere

        Rusya-Ukrayna hattında üç yılın ardından İstanbul'da başlayan barış görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Trump, bugün Rus lider Putin ile görüşecek. Görüşme öncesi açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise "Trump'ın Rusya'ya karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 07:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı Trump ile görüşen Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, bugün gerçekleşmesi planlanan Trump-Putin görüşmesinden önce dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        ABD'li mevkidaşıyla uzun bir görüşme yaptığını söyleyen Stubb, Trump'ın Putin'e karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

        Stubb ayrıca, telefon görüşmesinin gidişatına bağlı olarak, ABD senatörleri Lindsey Graham ve Richard Blumenthal'in bu hafta Kongre'ye Rusya için yeni bir yaptırım paketi sunma ihtimali olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Estonya'daki bir güvenlik konferansında konuşan Stubb şunları söyledi: "Eğer bir araya gelebilseydik, Zelenskiy'nin sabırlı olduğunu ve Başkan Trump'ın Rusya'ya yönelik sabrının tükenmeye başladığını söyleyebiliriz" dedi.

        Stubb, Avrupa'nın Putin ile herhangi bir temasının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 liderliği aracılığıyla olacağını söyledi ve "En üst düzeyde tek başımıza hareket etmemeliyiz" dedi.

        TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

        Rusya-Ukrayna hattında taraflar, üç yıl sonra ilk defa barış için İstanbul'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerin ardından müzakerelerin devam edeceği mesajı verildi. ABD Başkanı Donald Trump da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

        Trump önce Putin ile daha sonra da Zelenskiy ile görüşecek.

        Trump görüşmelere ilişkin, "Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli ve asla olmaması gereken savaş sona erer" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Habertürk Anasayfa