Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya karşı sabrı tükenmek üzere

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ile görüşen Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, bugün gerçekleşmesi planlanan Trump-Putin görüşmesinden önce dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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ABD'li mevkidaşıyla uzun bir görüşme yaptığını söyleyen Stubb, Trump'ın Putin'e karşı sabrının tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Stubb ayrıca, telefon görüşmesinin gidişatına bağlı olarak, ABD senatörleri Lindsey Graham ve Richard Blumenthal'in bu hafta Kongre'ye Rusya için yeni bir yaptırım paketi sunma ihtimali olduğunu söyledi.

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Estonya'daki bir güvenlik konferansında konuşan Stubb şunları söyledi: "Eğer bir araya gelebilseydik, Zelenskiy'nin sabırlı olduğunu ve Başkan Trump'ın Rusya'ya yönelik sabrının tükenmeye başladığını söyleyebiliriz" dedi.

Stubb, Avrupa'nın Putin ile herhangi bir temasının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 liderliği aracılığıyla olacağını söyledi ve "En üst düzeyde tek başımıza hareket etmemeliyiz" dedi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ Rusya-Ukrayna hattında taraflar, üç yıl sonra ilk defa barış için İstanbul'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerin ardından müzakerelerin devam edeceği mesajı verildi. ABD Başkanı Donald Trump da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. Trump önce Putin ile daha sonra da Zelenskiy ile görüşecek. Trump görüşmelere ilişkin, "Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli ve asla olmaması gereken savaş sona erer" ifadelerini kullandı.