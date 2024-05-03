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        Haberler Dünya Rusya, ABD'nin Ortadoğu politikasını eleştirdi

        Rusya, ABD'nin Ortadoğu politikasını eleştirdi

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Filistin'de yürüttüğü politikaya sert eleştiriler yöneltti. Zaharova, Dışişleri Bakanı David Cameron'ın açıklamalarına da değinerek "İlk kez Batılı politikacı, Batı'nın Ukraynalıların eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü açıkça kabul etti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:30
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        Rusya'dan ABD'ye Ortadoğu eleştirisi
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin son yıllarda Filistin meselesine ilişkin barış sürecini gasbettiğini ve bu meseleye ilişkin uluslararası hukuki temellerin aşınmasına yol açtığını söyledi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

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        AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail dahil Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki krizin başlamasından bu yana hem uluslararası arenada hem de ikili görüşmelerde, uzun vadeli bir ateşkes sağlanması ve Gazze halkına insani yardımın acilen sağlanması gerektiğini defalarca dile getirdiklerine dikkati çekti.

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        Zaharova, "Bölgede yaşanan trajik olaylar, Ortadoğu sorununun çözümüne yönelik siyasi ufuk net şekilde belirlenmeden, çatışma bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmayacağını bir kez daha açıkça gösteriyor." dedi.

        ABD'nin Ortadoğu'daki eylemlerini eleştiren Zaharova, "Amerikalı temsilciler, alaycı bir şekilde iki devletli formül dahil Filistin-İsrail meselesinin çözümünün temellerine bağlı olduklarını açıklıyorlar. Onlar, son birkaç yılda barış sürecini tamamen gasbeden ve Filistin sorununun çözümüne yönelik uluslararası hukuki temellerin aşınmasını teşvik eden kendileri değilmiş gibi hareket ediyorlar. ABD'nin bu başarısız rotası sonucunda Ortadoğu'da benzeri görülmemiş bir patlama oldu." diye konuştu.

        Zaharova, BM ve BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında ve uluslararası yasal çerçevede Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı siyasi diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini belirterek "Bu müzakerelerin sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        ZAHAROVA, ÜNİVERSİTEDEKİ PROTESTOLARA DİKKAT ÇEKTİ

        ABD'de çeşitli üniversitelerde Filistin'e destek amaçlı dayanışma gösterilerine değinen Zaharova, "ABD'de gerçekten öğrenciler tarafından büyük çapta protestolar düzenleniyor. Öğrenciler Filistin halkına destek sloganları atarak sokaklara çıkıyor. Bu gösteriler, ABD'nin Vietnam'daki savaşına karşı yapılan protestoları andırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Zaharova, ABD güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiğine ve gösterilerde birçok kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.

        ABD'lilerin sürekli herkese ders verdiğini ifade eden Zaharova, "(ABD'liler) başta Rusya olmak üzere başka devletlerin iç işlerine karışıyorlar. Bu sefer, Washington'ın kendi sorunlu noktalarına, büyüyen sorunlarına dikkat etmesi gerekiyor. ABD'de gençler ve kadınlar dahil insan haklarına saygı gösterilip gösterilmediğinin denetlenmesi gerekiyor. Amerikan kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar ABD hükümetine doğru sorular soracağını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Amerikan polisinin barışçıl göstericilere yönelik eylemlerini kınayan açıklamalar yapacağını umuyorum." diye konuştu.

        "İNGİLTERE, BATI'NIN RUSYA'YA KARŞI SAVAŞ YÜRÜTTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ"

        Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

        "İlk kez Batılı politikacı, Batı'nın Ukraynalıların eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü açıkça kabul etti. Soru şu: kendini sözde medeni bir devletin liderlerinden biri olarak tanımlayarak bu kadar deli olmak mümkün mü? Bundan ziyade, nükleer ülkelerin söz konusunu olduğunu hatırlamayacak kadar böyle hafıza kaybı yaşamak mümkün mü?"

        Zaharova, Ukrayna krizinin çözümü ile ilgili tekliflere açık olduklarını belirterek "Güvenlik alanındaki çıkarlarımızı dikkate alarak gerçeğe dayalı ciddi önerileri değerlendirmeye hazırız. Ancak tehdit ve şantaj dili bizim için kabul edilemez." dedi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #ABD
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