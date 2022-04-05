Rusya 52 'dost ülkeye' uçuşları tekrar başlatıyor

HABERTURK.COM

Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Duması'nda konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle düzenli uçak seferleri ve charter uçuşlarına yönelik uygulanan kısıtlamaları 9 Nisan’dan itibaren kaldıracaklarını belirten Mişustin, "Vaka sayısı azalıyor, bu da Rus Hava Yolları için güzergah sayısını artırma zamanının geldiği anlamına geliyor. Halihazırda herhangi bir kısıtlama olmadan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olan devletler, Katar ve Meksika dahil 15 ülkeye uçabiliyor. Şimdi de Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dahil toplam 52 ülkeye uçak seferlerini yeniden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın uçak seferlerini yeniden başlatacağı ülkeler şöyle:

Cezayir

Arjantin

Afganistan

Bahreyn

Bosna-Hersek

Botsvana

Brezilya

Venezuela

Vietnam

Hong Kong

Mısır

Zimbabve

İsrail

Hindistan

Endonezya

Ürdün

Irak

Kenya

Çin

Kuzey Kore

Kosta Rika

Kuveyt

Lübnan

Lesoto

Mauritius

Madagaskar

Malezya

Maldivler

Fas

Mozambik

Moldova

Moğolistan

Myanmar

Namibya

Umman

Pakistan

Peru

Suudi Arabistan

Seyşeller

Sırbistan

Suriye

Tayland

Tanzanya

Tunus

Türkiye

Uruguay

Fiji

Filipinler

Sri Lanka

Etiyopya

Güney Afrika

Jamaika

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.