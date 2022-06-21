Rusya 2 aydır Severodonetsk'i ele geçirmeye çalışıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıları bir süredir ülkenin doğusunda devam ediyor. CNN International'ın aktardığı habere göre, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk şehrine yönelik saldırılarına başlamasının üzerinde yaklaşık iki ay geçti, ancak Rus kuvvetleri halen şehirde kontrolü sağlayamadı.

Rus kuvvetlerinin askeri gücüne rağmen, Ukrayna direnişini sürdürüyor, şehre silah ve mühimmat tedarikini sağlayan hatları kesemiyorlar.

Ukrayna'nın Severodonetsk'teki savunması, Rusya'nın kontrolü sağlayamadığı Luhansk bölgesinin yüzde 10'unu ele geçirme çabalarını sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel askeri operasyonunun hedeflerinden biri olarak Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ele geçirilmesi olduğunu söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Severodonetsk'in güneydoğusundaki Metelkino kasabasının alındığını söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir