Işıl Reçber sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Zor geçen geceden sonra dedim ki bugün meslek hemşiresi ile sesli mesaj yollarken; bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın hadi o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anlamadım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok." ifadelerini kullandı.



