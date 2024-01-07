Russell Crowe: Kafası kesilerek idam edilen son kişinin soyundan geliyorum

"BENİ BAZI MACERALAR BEKLİYOR"

Russell Crowe, "Sonunda İtalyan bağlantılarımı öğrenmek çok güzel ve gördüğüm kadarıyla İtalya'da hiç gitmediğim yerler var. Görünüşe göre beni bazı maceralar bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraflar: AP, Reuters