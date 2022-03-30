Rus yetkililerin ve oligarkların yatları nerede?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan bu yana pek çok Rus yetkili ve oligark yaptırımların hedefinde. Bu kapsamda uluslararası basında Rus oligarkların yatları da dikkatle takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu iddia edilen ya da Rus oligarkların yatları şu an nerede?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasının ardından Rus hükümet yetkililerinin yanı sıra Rus oligarklar da yaptırımların hedefinde. Son günlerde uluslararası basında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen ve Rus oligarklarının yatları da sıkça gündeme geliyor.
VLADIMIR PUTIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen "Graceful" isimli yat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kararından önce Almanya'daydı, şu an Kaliningrad'da.
270 fit uzunluğa sahip, içinde spor salonu, kütüphane ve kapalı havuz bulunuyor.
SAHİBİ GİZEMLİ YAT: SCHEHERAZDE
Sahibinin kimi olduğu bilinmeyen ancak hakkında Rus milyardere ya da Putin'in olduğu iddia edilen "Scheherazade" isimli yat şu an İtalya açıklarında.
New York Times'ın haberine göre, 459 fit uzunluğundaki yatın sahibi hiçbir zaman doğrulanamadı, ancak birçok insan yatın sahibinin Putin olduğunu düşünüyor. Değerinin 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
DIMITRI MEDVEDEV
Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'e ait olduğu düşünülen "Universe" isimli yat İstanbul'da. Süper yat, 74 metre uzunluğunda.
VAGIT ALEKPEROV
Rus petrol şirketi Lukoil'in CEO'su ile bağlantılı olduğu söylenen 'Galactica Super Nova' isimli yat, gemi trafik sitesi MarineTraffic tarafından artık izlenemiyor. Vagit Alekperov'a ait olduğu söylenen süper yat MarineTraffic'te yer alan son bilgilere göre geçen hafta Montenegro'daydı.
Alekperov, şu an herhangi bir yaptırıma tabii değil.
Hessen Yachts'a göre yat, 230 fit uzunluğunda ve 12 ila 16 kişinin konaklayabiliyor. Ayrıca gemide açık hava sinemasına dönüşen bir helikopter pisti var
ROMAN ABRAMOVICH
Rus milyarder Roman Abramovich'in lüks yatı "My Solaris" Bodrum'da, ikinci lüks yatı "Eclipse" ise Marmaris'te.
Abramovich'in Almanya'da bir tersanede inşa edilen yeni süper yatı "Solaris", 36 yolcu kapasiteli. Bunun yanı sıra, 48 kabinin bulunduğu lüks yat, 60 kişilik mürettebata sahip. Yatta bir helikopter iniş alanı, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
Abramovich'in 1.5 milyar dolarlık ikinci yatı "Eclipse" Marmaris'te. 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki yat, büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanıyor. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor.
IGOR SECHIN
Fransa, Rus oligark ve siyasetçi Igor Sechin'e ait 281 metrelik "Amore Vero" isimli mega yata el koydu.
Oceana'ya göre, değerinin 120 milyon dolar olduğu tahmin edilen yatın, yüzme havuzu olarak kullanılan bir helikopter pisti de var.
Rusya'nın petrol devi Rosneft CEO'su Sechin, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan kişiler arasında.
Guardian'a göre Rusya'da insanlar Sechin'den "Darth Vader" ya da "Dünyanın en korkunç insanı" olarak bahsediyor.
Washington Post’un bildirdiğine göre, büyük olasılıkla Igor Sechin'e ait olan ancak aynı zamanda Putin'e ait olduğu söylenen Crescent, İspanya'nın Batı'nın yaptırımları artırması sonucu ele geçirdiği üçüncü yat oldu.
443 fit uzunluğundaki yat, tahmini 600 milyon dolar değerinde.
ALISHER USMANOV
Alisher Usmanov, ABD, AB, İngiltere ve İsviçre'nin yaptırım listesinde. Usmanov'un "Dilbar" isimli yatı Almanya'da ancak henüz el koyulmadı.
512 fit uzunluğundaki ve 15 bin 917 ton ağrılığındaki "Dilbar", gros tonaj olarak dünyanın en büyük motoru.
Özbekistan doğumlu Usmanov, Putin' yakınlığıyla biliniyor. 2010'da Forbes'a yaptığı açıklamada, "Putin'i tanıdığım için gururluyum herkes Putin'i sevmeyebilir bu Putin'in problemi değil" demişti.
SERGEY GALITSKY
Rus oligark Sergey Galitsky'nin tahmini değeri 250 milyon dolar olan "Quantum Blue" isimli yatı Arap Denizi'nde ilerliyor.
Galitskypo, Rusya'nın en büyük süpermarket zincirlerinde Magnit'in kurucusu. Galitsky, henüz yaptırım uygulanan Rus oligarkları listesinde yer almıyor.
VLADIMIR POTANIN
Rus oligark Vladimir Potanin henüz herhangi bir yaptırıma uğramadı. Potanin'e ait olduğu düşünülen Nirvana isimli yat şu an Dubai'de.
Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Potanin'in Barbara isimli bir yatı daha olduğu düşünülüyor. Barbara, İtalya'nın Cenova Limanı'nda.
VIKTOR VEKSELBERG
ABD tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Viktor Vekselberg'in yatı İspanya'da.
14 kişinin konaklayabildiği 254 fit uzunluğundaki "Tango" isimli yat, 2012'de Dünya Süperyat Ödülü'nü kazandı, değerinin 120 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Guardian'a göre, Rus holdingi Renova'nın sahibi Ukrayna doğumlu bir iş insanı. ABD Hazine Bakanlığı, Vekselberg'in Putin ile yakın bağları olduğunu söyleyerek, varlıklarını dondurduğunu açıkladı.
RASHID SARDAROV
Stella Maris, isimli yat petrol ve doğalgaz zengini Rashid Sardarov'a ait yat Monaco'da.
237 fit uzunluğundaki yatın değerinin 75 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
ANDREY MELNICHENKO
Sailing Yacht A'nın Andrey Melnichenko'ya ait olduğuna inanılıyor. Reuters'ın bildirdiğine göre, tekne İspanyol yetkililer tarafından ele geçirildi. Ancak yat şu an İtalya açıklarında görülüyor.
Gemi 465 fitten daha uzun ve 20 misafir ağırlayabiliyor. Sailing Yacht A'nın ayrıca bir su altı gözlem alanına sahip olduğunu ve 500 milyon doların üzerinde bir değere sahip olduğu ifade ediliyor.
Forbes'a göre Melnichenko, kömür ve gübre sektöründe çalışan AB onaylı bir Rus milyarderi. Forbes ayrıca Melnichenko'nun, bir denizaltıya benzeyen ikinci bir yat olan Motor Yacht A'ya da sahip olduğunu bildirdi.
GENNADY TIMCHENKO
Reuters'ın bildirdiğine göre, Oligark Gennady Timchenko'nun süper yatı "Lena" 5 Mart'ta İtalya'nın Sanremo limanında ele geçirildi.
Timchenko, özel bir yatırım grubu olan Volga Group'un sahibi ve Bank Rossiya'nın hissedarı.
Reuters’ın bildirdiğine göre, süper yat yaklaşık 50 milyon euro değerinde. Yatın üreticisi Sanlorenzo'ya göre katlanır terasları ve "martı kanatlı kapılar" ile denize açılan bir süit var.
ALEXEI MORDASHOV
İtalyan yetkililer Rusya'nın en zenginlerinden biri olan Alexei Mordashov'a ait 71 milyon dolarlık bir süperyata da el koydu.
Bir kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, 215 fitlik "Lady M" süperyatına İtalya'nın kuzeyindeki Imperia Limanı'nda el konuldu.
Superyacht Times'a göre yatta altı kişiye kadar misafir kalabiliyor, ayrıca dört mürettebat üyesi için konaklama imkanı var.
Çelik madenciliği şirketi Severstal'ın başkanı olan oligark, Mordashov'un "Rus karar vericilerle olan bağlantılarından yararlandığını" söyleyen AB tarafından yaptırıma uğradı.
Insider'dan Huileng Tan'ın daha önce bildirdiğine göre Oligark, seyahat şirketi TUI'deki 1,3 milyar dolarlık hisseyi yaptırımlarla vurulduğu gün offshore vergi cennetine taşımıştı.
Ayrıca 15 Mart'ta İngiltere hükümetinin yaptırım listesine eklendi.
ALEXANDER MIKHEYEV
Reuters'a göre Lady Anastasia, Rus oligark Alexander Mikheyev'e ait.
İspanya tarafından ele geçirilen yat, yaklaşık 160 fit uzunluğunda ve 10 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.
OLEG DERIPASKA
Reuters'ın aktardığına göre, Rus milyarderlere ait bazı süper yatlar Maldivler'e sığınmak istiyor, buna milyarder Oleg Deripaska'ya ait bir yat da dahil.
Rusya'nın en büyük sanayi gruplarından biri olan Basic Element'in de kurucusu olan milyarder, 10 Mart'ta İngiltere'nin yaptırım listesine eklendi.
Lürssen tarafından inşa edilen, yaklaşık 238 fit uzunluğundaki süper yat, 18 misafir ağırlayabiliyor.
SERGEI CHEMEZOV
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, 140 milyon dolar değerindeki süper yat Valerie'ye Barcelona'da el konduğunu söyledi.
Sanchez yatın sahibini doğrulamadı, ancak Reuters'a konuşan iki kaynak yatın Putin'in yakın müttefiki olduğu söylenen Sergei Chemezov'a ait olduğunu doğruladı.
Rus savunma şirketi Rostec'in CEO'su olan Chemezov, 3 Mart'ta ABD yaptırım listesine eklendi.
279 fit uzunluğundaki yatta 17 kişi konaklayabiliyor.
İNGİLTERE İLK KEZ BİR SÜPER YATA EL KOYDU
İngiltere, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara kapsamında ilk kez bir süper yata el koyduğunu açıkladı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, başkent Londra'nın doğusundaki yeni finans merkezi Canary Wharf limanında demirli olan ve ismi gizli tutulan bir Rus oligarkına ait olduğu belirtilen 58,5 metre uzunluğundaki "Phi" adlı süper yata el konulduğu bildirildi.
İçerisinde yüzme havuzu ve çok geniş bir şarap mahzeninin yer aldığı yatın, yaklaşık 38 milyon sterlin değerinde olduğu kaydedildi.
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