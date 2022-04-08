Rus vekilden Finlandiya'ya NATO tehdidi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için olumlu açıklamalarda bulunması Rusya'yı öfkelendirdi.

Rus vekil Vladimir Dzhabarov, Helsinki'nin NATO'ya yönelik adımlarının 'stratejik bir hata' olacağı belirtildi.

Dzhabarov Finlandiya ile bugüne kadar gelişen adımlar attıklarını ancak NATO üyeliğinin Finlandiya'yı hedef haline getireceğini söyledi. "Bu tüm Fin halkı için korkunç bir trajedi olur" diyen Dzhabarov sonrasında ise 'Finlandiya halkının ülkesinin yok olmasına neden olacak bir şeye imza atmayacağını düşündüğünü' söyledi.

Newsweek'in ulaştığı Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri açıklama yapmayı reddederek "Milletvekillerin bireysel açıklamalarına yanıt verme gereği duymuyoruz" dedi.

Finlandiya'nın muhtemel NATO üyeliğine ilişkin daha önce de Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa temsilcilerinden Sergey Belyayev "Bu adımın askeri ve politik olarak çok ciddi sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.