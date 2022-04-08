Uzmanlar açıkladı: Putin savaşı bitirmek için o tarihi bekliyor

Son dakika haberleri: Uzmanlar açıkladı! Putin savaşı bitirmek için o tarihi bekliyor

HABERTURK.COM

ABD ve NATO'ya bağlı analistler, savaşın önümüzdeki 10 gününün çok kritik olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Mariupol bölgesinde çatışmaların artabileceğine dikkat çekiyor.

Analistlere göre Rusya 3 bölgeden savaşta ilerlemek yerine, tek bir noktaya odaklanacak. Böylelikle savaştaki kayıplarını da minimize etmeye çalışacak.

Washington Post'taki yazıya göre, savaşın bitimine ilişkin Putin'in kafasında 9 Mayıs tarihi yer alıyor. Putin'in 9 Mayıs tarihini seçme sebebi ise bu günün Rusya'nın Nazi Almanyası'nın yenilgisini kutladığı Zafer Günü olması. Rus kuvvetleri karaya çıkmayı başarırsa, Ukrayna'nın o bölgesini mühürlemeye çalışacaklar.

"PUTİN'İN VERMESİ GEREKEN DAHA BÜYÜK BİR KARAR OLACAK"

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde kara savaşı uzmanı ve kıdemli araştırma görevlisi olan Jack Watling, Rus kuvvetlerinin ivme kaybederse yaklaşık dört hafta içinde tükeneceklerini düşünüyor. İşte bu noktada Watling'e göre Putin'in vermesi gereken daha büyük bir karar olacak: Çatışmayı 'özel bir askeri operasyon'dan çıkarıp daha geniş bir bir savaş zeminine geçirip geçirmemek.

Kiev civarındaki güçlerin geri çekilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın AB'ye katılmasına yönelik itirazlarını azaltması, Rusya'da bazı planlamaların yapıldığının kanıtı olarak gösteriliyor. Ancak Putin'in kafasındaki tarih olduğu iddia edilen 9 Mayıs'a 1 ay kala gelişmelerin kritikliğine vurgu yapılıyor.

Analistler, savaşın bir sonraki aşamasının ise yalnızca Ukrayna güçleri için değil, Batı ülkeleri arasındaki birlik, geleceği hakkında da önemli bir test teşkil edeceğine ayrıca belirtiyor.