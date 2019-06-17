İstanbul Fatih'te bir otelde Rus ve Gürcü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Fatih ilçesi Genç Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üstünde bulunan bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden kargo işi yapan Rus ve Gürcü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada grup üyelerinden biri vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs koşarak kaçmaya başladı. Yakını vurulan bir kişi de, kaçan şahsı silahla kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakınını vuran şahsı sokak ortasında vurdu. İki grup arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay anını gören Mustafa Karadağ, “Bir kişi otelin altında birine ateş etti. O kaçarken biri bunun peşinden koştu vurdu. Öldü mü kaldı mı onu bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler” dedi.