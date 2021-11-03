Rus uçağı radardan kayboldu!

Son dakika bilgilerine göre, Rusya'da 8 kişiyi taşıyan AN-12 tipi nakliye uçağı Irkust kenti yakınlarında radardan kayboldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 8 kişiyi taşıyan AN-12 tipi nakliye uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkust kenti yakınlarında radardan kaybolduğunu duyurdu.

YANGIN ÇIKTI

Bakanlık olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, olay yerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler olay yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.