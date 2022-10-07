Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'da Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ailesiyle Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Edik Adamov (54) odasından uzun süre çıkmayınca, ailesi odaya gitti. Adamov'un hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Adamov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Rus turistin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.