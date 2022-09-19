Rus turist, anne ve babasını çekiçle öldürdü!

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'u (62) öldürdü, annesi Tatiana Stepanov'u (64) ağır yaralayıp kaçtı.
DHA'nın haberine göre, hastanede tedaviye alınan Tatiana Stepanov da dün gece yaşamını yitirdi. Yakalanması için özel ekip oluşturulan Dmitry Stepanov'un anne ve babasını öldürmeden önce odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından cinayetleri videoya kaydettiği belirlendi.
Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, geçen cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı. Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Otele çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Tatiana Stepanov özel bir hastaneye götürüldü.
KURTARILAMADI
Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Tatiana Stepanov da doktorların tüm çabasına rağmen dün gece yaşamını yitirdi.
ÇEKİÇLE VURUP, TELLE BOĞMUŞ
Dmitry Stepanov'un yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Anne ve babasıyla birlikte tatil yaptıkları otelden ayrılan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin fotoğrafları hem jandarma hem de polis ekiplerine dağıtıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne ve babasını öldüren Dmitry Stepanov'un yakalanması için arama çalışmalarını il genelinde devam ettiriyor.
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