Rus oyuncu Kamilla Belinskaia, dalgalar arasında kayboldu
Rus oyuncu Kamilla Belinskaia, Tayland'daki Koh Samui Adası'nın kayalıklarında yoga yaparken dalgalar arasında kayboldu
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 24 yaşındaki manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için gittiği Tayland'daki Koh Samui Adası'nın kayalıklarında sabah saatlerinde yoga yapmaya başladı. Aniden gelen dev dalganın çarpmasıyla Belinskaia, denize sürüklendi.
Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanının denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştığı fakat Kamilla Belinskaia'yı bulamadığı bildirildi.
Yetkililer, kayıp Kamilla Belinskaia'nın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ölmeden önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı kaydedildi.