Rus milli futbolcu Smolov'dan Ukrayna'ya destek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası dünya kamuoyundan ve birçok ülkeden tepkiler gelirken, Rus vatandaşları arasında da protesto gösterileri düzenleyenler oldu.

Başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı protestolarda binden dazla kişi gözaltına alındı.

Rus Milli Takımı'dan 32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Smolov, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi.

Rus forvet, milli takım formasıyla 45 maçta 16 gol attı.