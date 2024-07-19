Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rus mahkemesi, Wall Street Journal muhabirine 'casusluk' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi | Dış Haberler

        Rus mahkemesi, Wall Street Journal muhabirine 'casusluk' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi

        Rusya'da mahkeme, "casusluktan suçlu bulduğu" Wall Street Journal (WSJ) muhabiri, ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'i 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, ABD'li gazeteciyi casusluktan mahkum etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yekaterinburg şehrinde Sverdlovsk Bölge Mahkemesinde, casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Gerşkoviç hakkında dün görülmeye başlanan duruşmada karar açıklandı.

        Mahkeme, ABD vatandaşı Gerşkoviç'e, casusluk yapma suçundan 16 yıl hapis cezası verdi.

        Mahkemenin basın servisinden yapılan açıklamada, Gerşkoviç'in suçunu kabul etmediği bildirildi.

        WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural bölgesindeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

        REKLAM

        Gerşkoviç'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.

        ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gerşkoviç'in Yekaterinburg'daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.

        Mahkeme süreci bir yıldan fazla süredir devam ediyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Dalga yüksekliği 2 metreyi bulacak! 2 kentte denize girmeyin uyarısı!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        "O benim salağım"
        "O benim salağım"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Habertürk Anasayfa