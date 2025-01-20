Rus lider Putin, yemin töreni öncesinde Trump'ı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı Washington'daki yemin töreninden önce göreve başlaması dolayısıyla kutladı.
Giriş: 20.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:18
Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Rus lider Putin bir açıklama yaparak Trump'ı kutladığını duyurdu.
Ukrayna ve nükleer silahlar konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da kısa süreli bir ateşkes yerine uzun süreli bir barışı güvence altına almak istediğini belirtti.
Putin, Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
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