2,13 metre boyundaki 136 kiloluk bir hayvanı doyurmak pek de kolay değil. Ona hakkıyla bakabilmek için zaman, kuvvet ve maddi güç gerekiyor. Panteleenko çifti Stephan’ın sadece temel beslenme ihtiyaçları için günlük 25 kg balık, sebze ve sayısız yumurta temin etmek zorunda.