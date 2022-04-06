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Son dönemde adını sık sık duyduğumuz NFT'de (Non-Fungible Token) ilginç bir ilan açıldı.

Hollanda'da 21 yaşındaki Stijn van Schaik adlı sanat öğrencisi ruhunu NFT olarak satışa çıkardı. 'Stinus'un Ruhu' adı verilen NFT ürününün açıklama kısmında Schaik, "Bu platformda ruhumu satıyorum. Benim hakkımda ya da henüz sahibi benken ruhum konusunda istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz" notunu düştü.

Ruhunu satan Stijn van Schaik, alıcısına istediği inanışa veya ruhani gruba geçme sözü de verdi.

NFT NEDİR?

NFT, yani “Non-Fungible Token”, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanıyor. Temelleri 2017’de Ethereum’da atılan NFT’ler 2021’de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT’ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.

“Non-Fungible Token”, bölünemeyen ve aynısından bir daha üretilmesi mümkün olmayan dijital varlık (token) anlamına geliyor. “Fungible” olan Bitcoin ve Ether gibi kripto paraların aksine, NFT’ler benzersiz dijital varlıklar. Bir örnekle açıklamak gerekirse bugün bir Bitcoin’i veya Ether’i parçalara bölerek alıp satın alabilir ve aynı kripto parayı kendi biriminde takas edebilirsiniz. Ancak özel bir dijital varlık olan NFT, bir benzeri olmadığı için başka bir token ile takas edilemiyor. İçsel değeri ise üreticisi veya yatırımcısı tarafından belirleniyor.