Ruhun Duymaz'ın yıldızı Burcu Özberk'in eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş!

Yaklaşık 7 aylık bir ilişkiden sonra 2018 yılının Şubat ayında ayrılık kararı alan çiftten Burcu Özberk, ilişkisiyle ilgili magazincilerden gelen soruya: "Siz henüz duymadınız mı biz ayrıldık" diyerek yanıt vermişti.