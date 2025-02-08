Ruhsal mı yoksa fiziksel mi? Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için fiziksel ve ruhsal sağlığımız arasında nasıl bir denge olmalıdır?

Ruhsal mı yoksa fiziksel mi? Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için fiziksel ve ruhsal sağlığımız arasında nasıl bir denge olmalıdır?

Ruhsal sıkıntılar yaşayan bazı insanların fiziksel olarak yan etkilerle karşılaşabilmesi ya da tam tersinin de görülebilmesi mümkündür. İşte ruh ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantı...

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BİRBİRİNE BAĞLI MI?

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Ruh ve beden arasında belirgin bir ayrım yapılır. Ancak ruh sağlığı ve bedensel sağlık göz önüne alındığında, ikisi birlikte düşünülmelidir. Ruhsal ve fiziksel sağlık bağlantılıdır ve insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ilişkileri vardır. Ruh sağlığı bozuklukları birçok bedensel hastalığa da neden olmaktadır. Ruh sağlığının zayıf olması kronik fiziksel rahatsızlıklar için bir risk faktörüdür. Kronik beden rahatsızlıkları olan insanların ruh sağlığı da risk altındadır.

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FİZİKSEL SAĞLIĞIN STRES VE DEPRESYON İLE BAĞLANTISI

Stres, anksiyete ve depresyon, fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir. Şöyle ki, vücudumuzu bir düdüklü tencereye benzetelim. Buharını(yani duygusal yükü) kontrollü bir şekilde saldığında, mutluluk içinde yemeği pişirebilecektir. Ancak buharını tahliye edemezse, kapak patlayana kadar basıncı artacaktır. İnsanlar için de benzer bir durum söz konusudur. Duygularımızı baskı altında tutup ifade etmezsek, sonunda tencere gibi en zayıf yerinden patlaması an meselesidir.

Aşırı stres veya depresyon sebebiyle, vücudumuzdaki fiziksel sistemlerden biri zayıflamışsa orada bir rahatsızlığın gelişmesi muhtemeldir. Örneğin, fiziksel olarak en zayıf noktanız boynunuzsa, boyun ağrıları çekmeye başlarsınız. Ruhsal durumunuz, bunun gibi hayat kalitenizi düşüren küçük fiziksel semptomlara neden olabileceği gibi, ciddi fiziksel semptomlara veya rahatsızlıklara da neden olabilir. Örneğin; vücudun çeşitli bölgelerinde kronik ağrılar veya ülserler, fibromiyalji, sık soğuk algınlığı, grip, kalp rahatsızlıkları, astım, cilt rahatsızlıkları, egzama, kanser vb.

RUHSAL SAĞLIĞINIZ FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI NASIL ETKİLER?

Araştırmalar, ruhsal sağlık sorunu yaşayan kişilerin kalp hastalığı gibi önlenebilir fiziksel sağlık sorunlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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Bunun çeşitli nedenleri olabilir, bunlardan bazıları şunlardır:

Genetik: Zihinsel sağlık sorunları geliştirme olasılığınızı artıran genler, fiziksel sağlık sorunlarında da rol oynayabilir

Düşük motivasyon: Bazı ruh sağlığı sorunları veya ilaçlar enerjinizi veya kendinize bakma motivasyonunuzu etkileyebilir Konsantrasyon ve planlamada zorluk: Zihinsel sağlık sorununuz konsantrasyonunuzu etkiliyorsa tıbbi randevuları ayarlamayı veya bunlara katılmayı zor bulabilirsiniz Destek eksikliği: Sağlık uzmanları sizin değişiklik yapabilecek kapasitede olmadığınızı varsayabilir, bu nedenle örneğin içkiyi azaltmanız veya sigarayı bırakmanız için herhangi bir destek sunmayabilirler. Tıbbi yardım alma olasılığının daha düşük olması: Sağlık uzmanları fiziksel semptomlarınızın ruhsal hastalığınızın bir parçası olduğunu varsayabilir ve bunları daha fazla araştırmayabilir. Ruhsal hastalığı olan kişilerin, fiziksel sağlık durumlarının semptomlarını daha erken tespit edebilecek rutin kontroller (tansiyon, kilo ve kolesterol gibi) yaptırma olasılığı daha düşüktür. REKLAM Bunun yanı sıra, zihinsel sağlık sorunları fiziksel semptomlarla birlikte gelebilir. Bedenlerimiz ve zihinlerimiz ayrı değildir, bu nedenle zihinsel sağlık sorunlarının bedeninizi etkilemesi şaşırtıcı değildir. Depresyon baş ağrıları, yorgunluk ve sindirim sorunlarıyla birlikte gelebilir ve kaygı örneğin mide bulantısı yaratabilir. Diğer semptomlar arasında uykusuzluk, huzursuzluk ve konsantre olma zorluğu yer alabilir. HEM RUH HALİNİZİ HEM DE FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR? 1. SAĞLIKLI BESLENİN İyi beslenmek refahınızı ve ruh halinizi iyileştirebilir. Dengeli bir diyet, sağlıklı miktarlarda protein, temel yağlar, kompleks karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve su içeren bir diyettir. Yediğimiz yiyecekler, depresyon ve bunama dahil olmak üzere çok sayıda ruh sağlığı durumunun gelişimini, yönetimini ve önlenmesini etkileyebilir. 2. SİGARAYI BIRAKIN Sigara içmenin hem ruhsal hem de fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ruhsal sağlık sorunları olan birçok kişi sigara içmenin semptomlarını hafiflettiğine inanır, ancak bu etkiler yalnızca kısa vadelidir. Bırakmak için asla geç değildir ve artık bırakmanıza yardımcı olacak birçok destek mevcuttur. 3. EGZERSİZ YAPIN Fiziksel aktivite, sizi fiziksel olarak sağlıklı tutmanın yanı sıra zihinsel refahınızı da iyileştirmenin harika bir yoludur. Araştırmalar, egzersiz yapmanın beyinde endorfin adı verilen iyi hissettiren kimyasalları serbest bıraktığını göstermektedir. 10 dakikalık kısa bir tempolu yürüyüş bile zihinsel uyanıklığınızı, enerjinizi ve ruh halinizi iyileştirebilir.