Ruhi Çenet Kurbağa Prens masalını okuyor

Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen “Yıldızlardan Masallar" projesi kapsamında, youtuber Ruhi Çenet Grimm Kardeşlerin Kurbağa Prens masalını okuyor.

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.