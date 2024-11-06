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        RTÜK'ten 'Narin davası' öncesi uyarı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yapılması için medya kuruluşlarını uyardı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:39
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        RTÜK'ten 'Narin davası' öncesi uyarı
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yapılması için medya kuruluşlarını uyardı.

        RTÜK'ten yapılan açıklamada, cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, "kulaktan dolma dedikodular" ile insanlık onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına işaret edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir."

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        Açıklamada, yayınların "sıkı sıkıya" takip edileceği, ihlal durumunda sorumlular hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

        NARİN GÜRAN CİNAYETİ

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

        Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

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        #narin güran cinayeti
        #dava
        #Diyarbakır
        #rtük
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