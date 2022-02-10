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RTÜK, Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik sözlerine inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

10.02.2022 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik sözlerine inceleme
RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik sözlerine inceleme
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DHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın programda TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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