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        RTÜK'ten 6 yayına ceza

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), izleme dosyalarını karara bağlayarak 6 farklı yayıncı hakkında yaptırım kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:30
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        RTÜK'ten 6 yayına ceza
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        RTÜK, izleme dosyalarını karara bağlayarak 6 farklı yayıncı hakkında yaptırım kararı aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul yılın son toplantısında izleme dosyalarını karara bağladı. Toplantı çerçevesinde gündeme giren 10 ayrı izleme raporu için yaptırım kararları alındı.

        TOPLAM 4 HABER KANALINA CEZA VERİLDİ

        Toplantıda, “Arena” programının konuğu İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik söylemleri nedeniyle Sözcü TV'ye yaptırım uygulandı. Sözcü TV'ye yapılan başka bir yaptırım ise, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait olmayan bir ev üzerinden yapılan kara propaganda nedeniyle verildi. Aynı konunun ele alındığı gerçekte olmayan bir bina üzerinden yapılan yalan beyanlar nedeniyle Halk TV'ye de ceza kesildi. Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı verildi.

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        TELE 1 ekranlarında yayınlanan “Söz Bizde” isimli programda Miyase İlknur'un eleştiri sınırlarını aşarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf etmesi yayıncılık ilkesi ihlali olarak görülerek yaptırım uygulandı. RTÜK toplantısında ayrıca Merdan Yanardağ'ın Tele 1'de hükümetin İsrail ile anlaşma yaptığına yönelik iddiaları nedeniyle yaptırım kararı alındı.

        DİZİ VE PROGRAMLARA DA CEZA

        Açıklamada, RTÜK İletişim Merkezi'ne çok sayıda şikayet geldiği de belirtilerek, yapılan şikayetlerin değerlendirildiği ifade edildi. Bu çerçevede NOW'da yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi” isimli yapım incelenerek filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

        “Kızıl Goncalar” dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal eden NOW'a ikinci bir idari para cezası yaptırımı uygulandı.

        Ayrıca, Mehmet Ali Ağca'yı konuk eden “Kırmızı Masa” programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında idari para cezası yaptırımı kararı alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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