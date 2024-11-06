Roy Keane ve Jamie Carragher'ın Maraş dondurmacısıyla zor anları!

İrlanda'nın futbol efsanesi Roy Keane ve İngiliz eski futbolcu Jamie Carragher, İstanbul 'u ziyaret etti. Manchester United ve Liverpool efsanelerinin ziyareti sırasında yaşanan anlar sosyal medyada beğeni topladı.

The Overlap on Tour'un 2. Bölümü için İstanbul'a gelen Keane ve Carragher, Maraş dondurmacısından dondurma almak istedi. Maraş dondurmacısının yaptığı oyunlar iki ismi güldürdü.

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İşte o anlar:

When Roy Keane finally met his match 🤝🍦



Hope you enjoyed Episode 2 of The Overlap on Tour!



📺 Catch up now on Sky On Demand & NOW. pic.twitter.com/AWvbroIhNH — The Overlap (@WeAreTheOverlap) November 5, 2024

İngiliz futbolcu Jamie Carragher kariyerinde sadece Liverpool forması giydi. Carragher, Liverpool formasıyla toplam 739 maça çıktı. İrlanda'nın futbol efsanesi Roy Keane ise Manchester United formasıyla çıktığı 475 maç ile adını efsaneler arasına yazdırdı. İki isim de şimdilerde yorumculuk yapıyor.