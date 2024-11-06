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        Haberler Spor Futbol Roy Keane ve Jamie Carragher'ın Maraş dondurmacısıyla zor anları! - Futbol Haberleri

        Roy Keane ve Jamie Carragher'ın Maraş dondurmacısıyla zor anları!

        Manchester United efsanesi Roy Keane ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher'ın İstanbul ziyaretinde Maraş dondurmacısıyla yaşadığı zor anlar sosyal medyada beğeni topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:38
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        Roy Keane ve Jamie Carragher'ın zor anları!
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        İrlanda'nın futbol efsanesi Roy Keane ve İngiliz eski futbolcu Jamie Carragher, İstanbul 'u ziyaret etti. Manchester United ve Liverpool efsanelerinin ziyareti sırasında yaşanan anlar sosyal medyada beğeni topladı.

        The Overlap on Tour'un 2. Bölümü için İstanbul'a gelen Keane ve Carragher, Maraş dondurmacısından dondurma almak istedi. Maraş dondurmacısının yaptığı oyunlar iki ismi güldürdü.

        İşte o anlar:

        İngiliz futbolcu Jamie Carragher kariyerinde sadece Liverpool forması giydi. Carragher, Liverpool formasıyla toplam 739 maça çıktı. İrlanda'nın futbol efsanesi Roy Keane ise Manchester United formasıyla çıktığı 475 maç ile adını efsaneler arasına yazdırdı. İki isim de şimdilerde yorumculuk yapıyor.

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