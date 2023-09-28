Rotterdam'da üniversite öğrencisi komşusunu ve hocasını vurdu: İki ölü, bir yaralı

Rotterdam'da üniversite öğrencisi komşusunu ve hocasını vurdu: İki ölü, bir yaralı

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Rotterdam polisi, Twitter hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hollanda polisi, hayatını kaybedenlerden birinin saldırganın 39 yaşındaki komşusu olduğunu belirtirken, diğer hayatını kaybeden kişi ise 42 yaşında Erasmus Üniversitesi'nden bir akademisyen.

39 yaşındaki komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğunun da ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Westerbeke, saldırganın daha sonra burada bir evi ateşe verdiğini kaydetti.

Şüpheli saldırganın da Erasmus Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ifade edildi.

HASTANEYE MOLOTOF ATTI Saldırganın hastanede molotof kokteyli atarak yangın çıkardığını aktaran Rotterdam polisi ise şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığı ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu bilgisini paylaştı. Polis, saldırıların tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini ve saldırganın niyetini araştırdıklarını dile getirdi. Polis, şüphelinin 2021'de hayvan istismarından sabıkasının bulunduğuna dikkati çekti. Açıklamada, hastanedeki incelemenin tamamlandığı ve hasta kabulüne yeniden başlandığı aktarıldı.

"ŞOKA UĞRADIK" Belediye Başkanı Aboutaleb, "Korkunç saldırı neticesinde şoka uğradık. Şehirde birçok kişinin gözü önünde iki ayrı noktada ateş açıldı." dedi. "Şehirde duygular çok yoğun." ifadesini kullanan Aboutaleb, ihtiyacı olanlara gerekli desteğin verileceğini vurguladı. Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, saldırıya ilişkin X'ten yaptığı açıklamada, saldırı sebebiyle büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerim, saldırının kurbanları, onların sevdikleri ve korkuya kapılan herkesle beraber." ifadesini kullandı.