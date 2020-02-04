04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
AA'nın haberine göre devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesinde, yardım faaliyetlerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar da katkı sunuyor.
Baran Akyüz de içini dizayn ederek "Rotasız kafe" adını verdiği 1990 model otobüsü ile, depremin ardından bulunduğu Aydın'dan yola çıktı.
Güzergahındaki illerden sosyal medyadan yaptığı duyuru ile yardım toplayarak, kilometrelerce yol katedip kente ulaşan Akyüz, yardımları depremzedelere ulaştırdı.
Otobüsünü çadırların yakınına park eden Akyüz, kendisine gönüllü olarak destek sunan arkadaşları Şerif Şengül, Güntülü Yalçın ve Ayça Aydın ile soğuk kış günlerinde depremzedelere çay, kahve, salep ve sıcak çikolata ikram ediyor.
Dizaynıyla çadırda kalan depremzedelerin ilgisini çeken otobüs, aynı zamanda çocukların da oyun alanı oldu.
"YARALARINA AZ DA OLSA MERHEM OLMAK İSTEDİK"
Akyüz, yaptığı açıklamada, 22 senedir gezgin bir yaşam sürdürdüğünü söyledi.
"Arabam hem evim hem de işim" diyen Akyüz, depremi Aydın'da bulunduğu sırada öğrendiğini, depremzedelere hizmet sunmak için hemen yola çıktığını söyledi.
Sıcak ikramlarla onların içini ısıtmak için deprem bölgesine geldiğini anlatan Akyüz, "Dünyaları versek de onların içindeki acıyı dindiremeyiz ama yaralarına az da olsa merhem olmak istedik" dedi.
Akyüz, uğradıkları illerde duyarlı insanlardan yardım topladıklarını ve kente ulaştırdıklarını dile getirerek, otobüsün depremzedelerin ilgisini çektiğini aktardı.
Sabah saatlerinden geceye kadar ikramlarda bulunduklarını anlatan Akyüz, "Burada hava çok soğuk. Sıcaklık gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor. Onların içini bir nebze de olsa ısıtmak güzel" diye konuştu.
Depremde evi hasar gören ve çadırda kalan depremzedelerden Ayten Sağlam (32),otobüste kahve içtiklerini, çocuklara da sıcak çikolata ikram edildiğini belirterek, bu hizmetten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
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