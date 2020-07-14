Rota virüsü; çocuklarda 6 aylık ve 2 yaş arası dönemlerde ortaya çıkan aşırı ishal ve mide ile bağırsak iltihaplanmasına neden olan enfeksiyonla gelişen bir virüstür. 3 ile 5 gün arasında kuluşka süresi vardır ve yüksek ateş, kusma ile ishal aynı anda seyreder. Ateşin ve kusmanın kuluçka döneminde 3-4 sürede geçmesi ihtimali oluşabilir. Ancak ishal en az 10 gün süre ile devam eder. Genelde çocuklarda 5 yaşına kadar mutlaka ortaya çıkmaktadır. Bulaşıcı özelliği olan bir virüstür.

Virüsün bulaşma nedeni dışkılar ve alınan gıdalar yoluyla bulaşmaktadır. Ellerin ve gıdaların iyi yıkanması gerekmektedir. Temizlik ve hijyen konusunda bu dönemlerde bebekle temas eden herkes aynı hassasiyeti göstermek zorundadır. Çocuklara da buu hijyen eğitimini vermeli ve sık sık kontrol etmelidir. Kullandığı eşyalar ile bulaşma ihtimali olduğundan her türlü eşyaya da çocuğun temas etmesi önlenmelidir. Özellikle emekleme dönmelerinde yerden de bulaşabilir. Bulaşmayı engellemek oldukça zordur ama en azından tedbirli olmak önemlidir. Çocuk; eğer kreş ya da okula gidiyorsa iyileşene kadar gönderilmemesi ve bulaştırmaması açısından şarttır.

Rota virüs için tedavi uygulanması

Rota virüsü için; antibiyotik ya da ilaç tedavisi verilmemektedir. Gıdaların alımına dikkat etmek, vücutta oluşan su kaybını dengelemek için su ve sulu gıdalarla takviye etmek gereklidir. Tuz kaybı ve su kaybı fazla olacağı için özellikle bu açıdan dikkatli bir şekilde kaybın yerine konması sağlanmalıdır. Şeker ve tuz karışımı uygulanmalıdır. Emzikli bebek ise; emzirmeye devam edilmelidir.

Anne sütü koruyucu bir etken olacaktır. Bu arada su ihmal edilmemelidir. Katı tüketimin sağlandığı çocuklarda pirinç lapası su ve şeker karıştırılarak verilebilir. Ayrıca; patates haşlama, püresi, yoğurt ve muz verilebilir. Su tüketimini tam sağlamak güçleşirse serum ile takviye edilebilir. Tabi ki bunu doktoru ile görüşmek ve ona göre hareket etmek gereklidir. Bu virüsün kaçınılmaz olarak her çocuğun hayatına gireceği ancak dikkatli ve destekli bir tedavi ile üstesinden gelineceği bilinmelidir.

Rota virüsü için geliştirilen aşı ile hastalığın daha hafif atlatılabilmesi sağlanmaktadır. Ancak aşılar devlet tarafından karşılanmadığı için vahim bir durumdur.