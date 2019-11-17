"Daha sonra Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin de içinde bulunduğu güzergahı geçip, Nepal'in başkenti Katmandu'ya varmak istiyorum. Biraz çılgın şeyler yaparsanız, bu insanların dikkatini kansere ve önemli şeylere çekmenize yarar. Bazen otelde kalıyorum ama yoldayken çoğu kez bu karavanda uyuyorum. Çünkü bu karavan trafikten kurtulmak ve geceleri koşabilmek için uygun. Gümrükte cana yakın insanlar tarafından harika bir şekilde karşılandım. Bana Türk çayı ikram ettiler."