Rose: Beşiktaş takım olarak güçlü

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman temsilcisi Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, "İlk 20 dakika Beşiktaş baskın oynadı. Bize zorluk yaptı. 20. dakikada attığımız golden sonra ilk yarıyı biz domine ettik. İlk yarının sonunda ikinci golü atınca ilk yarında biz baskın gelmiş olduk. Beşiktaş baskılı oynadı. Bizi zorladı. İkinci ayrıda da gole gidemedik. Beşiktaş bizi çok zorladı. Sonunda Beşiktaş 1 gol attı. Güzel bir maçtı. Beşiktaş takım olarak güçlü ve iyi bir takım. Beşiktaş takım olarak Şampiyonlar Ligi’ne girmeye hak kazandı. Sahada da o şekilde oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde güzel maç sergiledi. Şampiyonlar Ligi için uygun bir takım" diye konuştu.
Mücadelede ilk golü aran İngiliz genç futbolcu Jude Bellingham’ın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Rose, kendileri için süper bir oyuncu olduğunu söyledi.
"GERÇEKTEN İYİ BİR ATMOSFERDİ"
Beşiktaşlı taraftarların sorulması üzerine Marco Rose, "Herkesin gelmediğini de düşünürsek, gerçekten iyi bir atmosferdi. Gürültülüydü. Bizi fazla etkilemedi. Bizim de 80 bin kişilik stadımız var. Buna biz alışığız. 20. dakikada attığımız golden sonra biraz heyecan düştü ve ivmeyi değiştirdi" diye cevap verdi.
TÜRK FUTBOLU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Daha önce Türkiye’de 3 kez oynadığını belirten Rose, "Konya’da oynadım. Türkiye misafirperver. Başakşehir ile oynamıştık. O zamanlar iyiydi. Herhalde şu an sorunları var. Türk Ligi çok iyi futbolculara sahip. Teknik direktörleri de gayet iyi. Bugün Pjanic top koşturan iyi ve tehlikeli bir oyuncu. Türk futbolunun genç futbolculara ihtiyacı var. Bu futbolun kaliteli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.
KUNTZ YORUMU
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için düşünülen Stefan Kuntz hakkında ise Marco Rose, "Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş biri. Birçok şampiyonluk elde etmiş biri. Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Teknik olarak görüşmeler ne aşamada bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!