Rooibos çayının faydaları

Gerek vanilyalı, gerek portakallı gerekse çikolatalı aromalarıyla Rooibos çayı bir süredir oldukça popüler. Bitki çaylarının tadının kötü olacağına dair yaygın düşünceyi temelinden sarsan Rooibos çayının oldukça faydalı bir çay olduğu öğrenildikçe Rooibos Çayı Faydaları daha çok araştırılmaya başladı. İşte asıl vatanı Afrika olan Rooibos Çayı Faydaları ve Zararları
Rooibos Çayı Neye İyi Gelir?
Rooibos çayı elbette neredeyse tüm bitki çaylarında olduğu gibi öncelikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmasıyla öne çıkar.
Ancak Rooibos çayını diğer bitki çaylarından ayıran bir özelliği kafein hem de şeker içermemesidir. Rooibos çayı kan şekerinizin düzenlenmesine yardım eder.
Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan Rooibos çayı baş ağrısı başta olmak üzere insan vücudunda etkili olan pek çok ağrının doğal ağrı kesicisi olarak karşımıza çıkıyor.
Stresin azaltılmasına yardım eden Rooibos çayı kaslarınızı gevşetir ve uykusuzluğunuzun ortadan kalkmasına yardım eder. Kas ağrılarınız azalır ve stresten beslenen uyku probleminiz ortadan kalkar.
Bu özelliği ile Rooibos çayı için doğal bir sakinleştirici de denebilir.
Rooibos çayı sindirim sistemiyle ilgili sorunlar yaşayanların da imdadına koşar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder.
Özellikle şişkinlik, hazımsızlık, ödem gibi mide ve sindirim problemleri olanlar Rooibos çatını rahatlıkla tüketebilir.
Rooibos çayı karaciğer sağlığı açısından da epey faydalı bir bitki çayıdır. Karaciğer yağlanması gibi can sıkıcı problemleri olanlara Rooibos çayının iyi geldiği söylenir.
Rooibos çayı cilt sağlığı açısından faydaları ile de öne çıkar. Hücrelerin yenilenmesine katkı sağladığı gibi yeni hücre oluşumuna da destek olan Rooibos çayı cilt sağlığı için de rahatlıkla tüketilebilir.
Aynı zamanda Rooibos çayının ciltte oluşan yaraların ve yara izlerinin daha hızlı iyileşmesini sağladığı da bilinen faydaları arasında.
Yaşlanma karşıtı etkisiyle de dikkatleri üzerine çeken Rooibos çayı ciltte oluşan kırışıklıkların iyileşmesine katkı sağlar.
Rooibos Çayı Zayıflatır Mı?
Rooibos Çayı Faydaları konusunda en çok araştırılan konulardan biri de Rooibos çayının zayıflamaya bir etkisi olup olmadığı. Elbette Rooibos çayının tek başına zayıflatmak gibi mucizevi bir etkisinden söz edilemez ancak Rooibos çayının ödem atmaya yardım ettiği bu yüzden de diyet listelerinde yer alabileceği biliniyor.
Rooibos Çayı Hamilelikte İçilir Mi?
Rooibos çayı kafein içermeyen bir çay çeşidi olduğu için hamilelikte rahatlıkla tüketilebilen çayların arasında yer alır. Ancak yine de tüketilirken aşırıya kaçılmaması, günde bir fincandan fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.
Rooibos Çayı Zararları Neler?
Rooibos çayının bilinen net bir zararı olmasa da aşırı tüketildiğinde karaciğer sorunlarına yok açabileceği ya da çaydaki bazı bileşiklerin östrojen üretimini tetikleyebileceği söylentiler arasındadır.
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