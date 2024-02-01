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        Haberler Spor Futbol Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'dan Messi'nin takımı Inter Miami'ye tarihi fark! - Futbol Haberleri

        Ronaldo'nun takımı Al-Nassr'dan Messi'nin takımı Inter Miami'ye tarihi fark!

        Hazırlık maçında Al-Nassr sahasında ağırladığı Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:18
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        Al-Nassr'dan Messi'nin takımına tarihi fark!
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        Hazırlık karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.

        Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.

        Al-Nassr'da, Cristiano Ronaldo bu maçta süre almadı. Lionel Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

        Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Jorge Jesuslu Al-Hilal ile karşılaşacak.

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