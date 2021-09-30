Cristiano Ronaldo, gollerine devam ediyor... 12 yıl sonra Manchester United'a dönen Portekizli süperstar, 2. ManU kariyerine müthiş başladı.

Ligde 3 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki yıldız, Newcastle'a 2, West Ham'a 1 gol attı. Sadece Aston Villa maçını boş geçti. Ronaldo'lu Manchester United, lider Liverpool'un 1 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 PUANI GETİRDİ

Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi grubunda ilk maçta Young Boys karşısında 2-1'lik şok bir yenilgi yaşarken tek gol yine Ronaldo'dan geldi.

Gruptaki 2. maçta ise Villarreal'i ağırladılar. 1-1'lik skorla bitmesi beklenen maçta son sözü Ronaldo söyledi. 90+5'te fileleri sarsan Portekizli, Devler Ligi'nde takımına ilk 3 puanını getirdi.

Son yıllarda başarıya uzak kalan Manchester United'ta Ronaldo dönüşüyle taraftarları yeniden umutlandırdı.