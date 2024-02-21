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        Haberler Televizyon Ronaldinho Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Ronaldinho Sercan Yıldırım ile...

        Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Ronaldinho Survivor'a geliyor!

        Acun Ilıcalı, yıldız futbolcu Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağını açıkladı. Tüm hızıyla devam eden yarışmada büyük bir sürpriz yaşandı ve Ilıcalı dünyaca ünlü Ronaldinho'nun yarışmaya geleceğini müjdeledi. İşte, konuya dair Ilıcalı'nın açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:25
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        • 1

          Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini duyurdu. Beklenen isim 39. bölümde açıklandı. Acun Ilıcalı, Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağının müjdesini yarışmacılar ile paylaştı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          RONALDİNHO, SURVIVOR'DA SERCAN YILDIRIM'A KARŞI YARIŞACAK

          Acun Ilıcalı, Survivor'a Ronaldinho'nun katılacağını açıkladı. Ronaldinho, Ilıcalı ile beraber Sercan Yıldırım ve seçtiği bir yarışmacı ile ayak voleybolu oynayacak.

        • 3

          RONALDINDO SURVIVOR'A GELİYOR

          Ilıcalı, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Ben geleyim mi?' dedi. Yıllardır muhabbetim olan görüştüğüm bir arkadaşım var. 'Gel dedim Sercan'ın iyi bir takımı var' dedim. Sercan'ın güçlü takımına karşı ben de partner olarak müsaadenizle yarın Ronaldinho'u getireceğim. Birkaç yıldır görüşüyoruz, geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Ona şöyle bir teklifte bulunmuştum, 'Gel dedim Survivor'da beraber ayak voleybolu oynayalım' dedim. Mest oldu zaten. Davet ettim ben de kırmadı sağ olsun. Üç adamın programında tanışmıştık. Yarın dünyanın en iyi futbolcularından gösterilen Ronaldinho Dominik'te olacak" diyerek müjdeyi verdi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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