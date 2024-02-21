RONALDINDO SURVIVOR'A GELİYOR

Ilıcalı, "Geçen bir arkadaşım aradı, 'Ben geleyim mi?' dedi. Yıllardır muhabbetim olan görüştüğüm bir arkadaşım var. 'Gel dedim Sercan'ın iyi bir takımı var' dedim. Sercan'ın güçlü takımına karşı ben de partner olarak müsaadenizle yarın Ronaldinho'u getireceğim. Birkaç yıldır görüşüyoruz, geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Ona şöyle bir teklifte bulunmuştum, 'Gel dedim Survivor'da beraber ayak voleybolu oynayalım' dedim. Mest oldu zaten. Davet ettim ben de kırmadı sağ olsun. Üç adamın programında tanışmıştık. Yarın dünyanın en iyi futbolcularından gösterilen Ronaldinho Dominik'te olacak" diyerek müjdeyi verdi.