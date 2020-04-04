1999'daki Copa America ise dönüm noktası oldu. Ronaldo, Rivaldo, Emerson, Amarosolu kadrosuyla Brezilya favori olmasına favoriydi ancak bundan daha fazlası vardı. Venezuela ile oynanan maçta daha sonra Fenerbahçe efsanesi olacak Alex de Souza oyundan çıkıyor, Ronaldinho sahne alıyordu. Cafu'nun pasında ceza sahasında harikalar yaratarak attığı gol ise her şeyin başlangıcı oldu.