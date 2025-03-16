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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Romeo ve Juliet' prömiyeri gerçekleştirildi

        'Romeo ve Juliet' prömiyeri gerçekleştirildi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin prömiyerini gerçekleştirdiği 'Romeo ve Juliet' balesi, sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:09
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        'Romeo ve Juliet' prömiyeri gerçekleştirildi
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in 'Romeo ve Juliet' balesi, uzun bir aradan sonra muhteşem koreografisiyle geri döndü. 'Romeo ve Juliet' balesi, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

        Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen eser, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için hazırladığı özgün koreografiyle sanatseverlerden büyük alkış aldı ve uzun süre ayakta alkışlandı.

        William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi 'Romeo ve Juliet', yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri ise Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri.

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        Romeo ile Juliet’in trajik hikȃyesi, birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinir. Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi, bu dramatik hikȃyeyi unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşır. Eser, ilk kez sahnelendiği günden bu yana, klasik bale sanatında hikȃye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilmiş ve dünya çapında sayısız kez sahnelendi.

        Romeo ile Juliet, aşk, tutku, nefret ve fedakȃrlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlar. Eserin, klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatımı, izleyenleri büyüleyen bir hikȃye deneyimi sunuyor.

        Orijinal Librettosu Sergey Prokofyev, Sergey Radlov, Adrian Piotrovsky, Leonid Lavrovsky tarafından yazılan eserin Koreografı ise Brezilyalı Ricardo Amarante. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Zdravko Lazarov’un yönettiği eserin dekor tasarımı; Ferhat Karakaya’ya, kostüm tasarımı; Serdar Başbuğ’a, ışık tasarımı; Önder Arık’a ait.

        Sahneye çıkanlar

        Temsilde;

        Juliet... Berfu Elmas,

        Romeo... Batur Büklü

        Mercutio... Matthew Solovieff

        Tybalt... Mehmet Nuri Arkan

        Benvolio... Arda Erkara

        Paris... Yücel Emre Kaynarsu

        Lord Capulet... Onur Tunay

        Lady Capulet... İlke Kodal

        Nurse... Zuhal Kartaca

        Friar Laurence... Alper Akalın

        Rosaline... Berin Kocabaşoğlu

        Escalus (Verona Prensi)... Cenk Karayel

        Lord Montague... Alper Akalın

        Lady Montague... Şeyda Duran

        3 Çingene rolünde... Merve Topaldemir, Ami Naito, Naz Kurtuluş

        Commedia dell’arte İtalyan komedisinde;

        Colombina... Ayça Anıl

        La Signora... Berin Kocabaşoğlu

        Arlecchino... Ardis Kanat Tekkanat

        Pulcinella... Iskandar Anvarov

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        #Romeo ve Juliet
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
        #Opera
        #bale
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