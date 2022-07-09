Romatizma Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Romatizma Belirtileri ve Tedavisi

İltihaplı sıvıların eklemlerde ve kemiklerde birikmesi ile birlikte romatizma hastalığı ortaya çıkabilir. Romatizma hastalığı hemen hemen her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Peki, romatizma neden olur ve tedavisi için neler yapılmalıdır?

Romatizma Nedir?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen romatizma hastalığı, eklemlerde, iskeletlerde ve bağlarda meydana gelir. Meydana gelen bu ağrılar kişilerin günlük yaşamlarında hareketlerinin kısıtlanmasına yol açar. Kronik bir hastalık olan romatizma kemiklerde ve eklemlerde sıvı birikmesidir. Bu sıvılar iltihaplı ve iltihapsız olma üzere iki farklı şekilde meydana gelebilir.

Romatizma Neden Olur?

Vücutta hareket sistemini sağlayan eklemler ve iskelette bulunan kas ve kemik bağlarında hasarlar meydana gelebilir. Romatizma olarak adlandırılan bu hastalığın meydana geliş sebebi tam olarak bilinmez. Kronik olarak gerçekleşen romatizma aynı zamanda genetik de olabilir. Bunun yanı sıra romatizmanın olmasındaki nedenlerin arasında yaş, fazla kilo, düzensiz spor ve ağır hareketlerin yer aldığı ifade edilmektedir.

Romatizmaya Ne İyi Gelir?

Romatizma hastası olan kişiler bu hastalığa ve ağrılarına iyi gelen davranış ve gıdaları merak etmektedir. Öncelikle romatizma için doktor kontrolünde bazı egzersizler ve ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanı sıra romatizmaya iyi gelen yiyecekler şunlardır:

Balık yağı

Yumurta

Çilek

Keten tohumu

Zencefil

Nar

Romatizma Belirtileri

Eklem bölgelerinde şişlik ve ağrılar meydana gelir.

Kaslarda ağrılar yaşanır.

Hareket ederken zorlanma yaşanır.

Sabah ilk uyanıldığında eklemleri hareket ettirmede zorlanma yaşanır.

His kaybı olabilir.

Kişilerin parmaklarında renk değişimi olabilir.

Cilt üzerinde bezeler oluşabilir.

Güneşe karşı hassasiyet oluşur.

Gözlerde iltihaplanma olabilir.

Uyku sorunları ortaya çıkar.

İştah kaybı yaşanır.

Uzun süren ateşlenmeler meydana gelebilir.

Sindirim sisteminde sorunlar yaşanabilir.

Ağızda kuruluk hissedilir.

Böbrek fonksiyonlarında zayıflık yaşanır.

Kalp ve damar problemleri yaşanabilir.

Romatizma Ağrısı Geçer Mi?

Romatizma ağrısı, kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın teşhisi konulduktan sonra tedavisi hızlı bir şekilde başlamalıdır. Romatizma ağrısını tamamen geçiren bir tedavi yöntemi bulunmasa da bu ağrının azalması ve kişilerin hayat kalitesini yükseltmek için bazı uygulamalar gerçekleştirilir. Bu uygulamalar ile birlikte romatizma ağrısında azalma sağlanır.

Romatizma Tedavisi

Romatizma hastalığının teşhisi konulduktan sonra kişiye özel tedaviler uygulanmalıdır. Bu hastalığın tedavisi kesin olarak bulunmaz. Bu yüzden kişiye ve romatizma hastalığının seviyesine uygun tedavi yöntemleri uygulanır. Romatizma tedavisindeki ilk amaç semptomların kişinin hayatındaki olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bu yüzden ağrıyı azaltacak ve hastalığın ilerlemesini engelleyecek ilaç tedavileri uygulanır. Eğer romatizma iltihaplı ise bu iltihapların önlenmesi için koruyucu ilaçlar ve kortizon tedavisi uygulanabilir. Bunun yanı sıra kişinin beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Spor yapmak isteyen kişiler ise doktor önerisi ile egzersizlerini yapmalıdır.

Romatizmaya Hangi Bölüm Bakar?

Romatizma hastalığından şüphelenen kişiler, bu hastalığa bakan bölümü merak eder. Romatizma şikayeti olan kişilerin gitmesi gereken bölüm bu kapsamda Romatoloji’dir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları ile birlikte çalışan romatoloji bölümü romatizmal olmak üzere tüm kas ve iskelet hastalıkları ile ilgilenir.