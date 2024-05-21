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        Haberler Dünya Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre Türkiye, Romanya vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:32
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        Romanya vatandaşlarına vize kaldırıldı
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        Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarının, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

        Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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