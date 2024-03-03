Romantik filmlerin gerçek hayatla bağdaşmayan 9 efsanesi ve insanların beklentileri

Yani psikologlara göre bu tür insanların ilişkileri kısa olma eğiliminde oluyor çünkü sorunlar ortaya çıktığı anda pes edebiliyorlar. Ayrıca bu durum, kaderci yapıları yüzünden bazı insanların kendi aşk hayatlarının kontrolünün ellerinde olmadığını düşünmelerine neden olabiliyor.