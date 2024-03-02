Romandan filme en iyi bilimkurgu uyarlamaları

STALKER (1979)



Sovyetler Birliği yapımı olan film, devletin girişi yasakladığı ve girenlerin can güvenliğini garanti edemediği bölgede keşif yolculuğuna çıkan iki kişi ile onların rehberinin hikâyesini anlatır. Bildiğimiz dünyanın ötesinde özelliklere sahip olan bölgede insanların dileklerini gerçekleştiren bir oda vardır. Ama akıldan geçirilen ya da tutulan değil, en çok arzu edilen dilek gerçekleşir. Bilim insanı, yazar ve rehberin yolculuğu, ruhani ve meditatif bir deneyime dönüşür. Birçok eleştirmen ve sinema tarihçisine göre Rus yönetmen Andrey Tarkovski’nin en iyi filmidir. Bilimkurgu sinemasının da en iyi ve en ilham verici örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Roman: ‘Uzayda Piknik’ (1972) Yazar: Arkadiy ve Boris Strugatskiy