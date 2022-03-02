İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramoviç'in kulübü satmak istediği öne sürüldü. Geçen günlerde Londra ekibinin yönetimini Chelsea Vakfı Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyuran Rus oligarkın İngiltere'deki mal varlıklarını da elden çıkarmak istediği iddia edildi.

İsviçre'de yayın yapan Blick'e konulan İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss, Abramoviç'in kendisine Chelsea'yi satın alması için teklifte bulunduğunu açıkladı. Wyss yaptığı açıklamada "Abramoviç şu anda İngiltere'deki tüm mal varlıklarını satmaya çalışıyor. Ayrıca Chelsea'den bir an önce kurtulmak istiyor. Dün ben ve diğer üç kişi, Abramoviç'ten Chelsea için bir teklif aldık. Chelsea'nin Abramoviç'e 2 milyar 400 bin sterlin borcu varmış. Ancak Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2,4 milyar sterlini de ödemek zorunda." ifadelerini kullandı.

Rus iş insanı, Rusya'nın en zengin insanlarından biri olarak biliniyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Abramoviç'in İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmaması gerektiğini söylemişti.

Abramoviç'in Chelsea'in sahibi olduğu süre boyunca kulüp, iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez Premier Lig, bir FA Kupası, iki kez Avrupa Ligi ve üç kez de Lig Kupası kazandı.