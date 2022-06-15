Fas'ın Kasablanka kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 32 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen Saiss, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarları kırmazken, kameralara "kartal" pozu verdi. Faslı stoper, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün oyuncu ile İstanbul'da yapacağı görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.