Roma ve Saraybosna'da Filistin'e destek gösterisi

Kendisi tıp doktoru olan ve "Gazze için Sağlık Çalışanları Derneği"nin kurucularından İtalyan Vittorio da "Bir grup doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve tüm sağlık çalışanı olarak, Filistin’de yaşananlara öfkeliyiz." dedi.

Gazze’de kanlı bir soykırım yapıldığını ifade eden Vittorio, İtalyan hükümetinin bu olup bitenlere yönelik tavrına şaşırmadığını belirterek, "Beni en çok şaşırtan şey, artık sistematik bir günlük olay haline gelen çocukların imhasını, geçmesi gereken tüm bu bilgileri aktarmayan İtalyan basını daha çok şaşırtıyor. Her saat başı bir çocuk, bir kadın ölüyor." şeklinde konuştu.