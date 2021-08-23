UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor. İşte bordo mavili taraftarların merakla beklediği Roma Trabzonspor maçı ile ilgili bilgiler...



ROMA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi play-off eleme turu Trabzonspor Roma rövanş maçı 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 20:00'da oynanacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny