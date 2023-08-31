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        Haberler Gündem Eğitim Roma Rakamları Nelerdir? 1'den 100'e Kadar Sırasıyla Romen Sayıları, Yazılışı ve Çevirisi

        Roma rakamları nelerdir? 1'den 100'e kadar sırasıyla romen sayıları, yazılışı ve çevirisi

        Günümüzde kullandığımız sayı sisteminden farklı olarak birtakım işaret ve semboller kullanılarak yazılan roma rakamları ya da bir diğer ifadeyle romen rakamları; Antik Roma döneminde ortaya çıkmış olan bir sistemdir. Günümüzde de özellikle tarih kitaplarında gerek kralların isimlerinde gerekse de yüzyılların yazımında sıklıkla başvurulan roma rakamları, toplam 7 sembolün farklı kombinasyonları kullanılarak yazıya dökülmektedir. Soldan sağa doğru yazılan roma rakamları nelerdir? Romen rakamları tarihi ve yazılışı nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 23:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:58
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        Roma rakamları nelerdir?
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        Tarh boyunca yaygın olarak kullanılan ve Antik Mısır’da kullanılan sayı sisteminden esinlenilerek oluşturulduğu düşünülen romen sayıları, matematik alanında halen daha kullanılmaktadır. Peki, 1’den 100’e kadar roma sayıları nasıl yazılır? Roma rakamları nerede kullanılır? İşte, tüm detaylar…

        Roma Rakamları Tarihi

        Tarihte ilk kez Roma Krallığı döneminde kullanılan ve ismini de buradan alan Romen sayıları; MÖ. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İlk etapta parmaklar kullanılarak ifade edilen roma sayıları, daha karmaşık sayı ve ifadelerin ortaya çıkması neticesinde semboller ve işaretlerden meydana gelen Roma rakamları ile yazılmaya başlanmıştır.

        Roma İmparatorluğu’nun yükseliş döneminde de kullanılmaya devam edilen roma rakamları, MÖ. 3. yüzyıla kadar birtakım değişimler geçirmiş; bu yüzyılda ise son halini alarak kullanılmaya devam edilmiştir. Roma’nın krallık ve imparatorlu döneminde sayı sistemi olarak kullanılan roma rakamları yalnızca bu imparatorluğun bünyesinde değil; Avrupa ve çevre bölgelerde de kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıktığı Orta Çağ’a kadar ağırlıklı olarak kullanılan Roma rakamları, bu çağın sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

        Roma Rakamları Yazılışı

        I, V, X, L, C, D, M olmak üzere 7 harf kullanılarak okunan roma rakamları, aşağıda vermiş olduğumuz kurallara bağlı olarak yazıya dökülmektedir.

        Roma rakamları soldan sağa doğru yazılır ve okunur.

        I, X, C ve M rakamları, birleşik bir sayı yazılırken 3 defadan fazla yan yana yazılamaz. V, L ve D rakamları ise asla tekrarlanmazlar.

        Roma rakamları arasında 0 sayısı bulunmamaktadır.

        V ya da X gibi büyük rakamların sol tarafında gelen sayılar, bu büyük olan sayıdan çıkarılarak okunur.

        V ya da X gibi büyük sayıların sağ tarafında gelen sayılar, bu büyük sayıya eklenerek okunur.

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        1’den 100’e kadar Roma Sayıları

        Roma rakamlarını oluşturan I, V, X, L, C, D, M harflerinin her biri farklı bir sayıyı ifade eder:

        I = 1

        V = 5

        X = 10

        L = 50

        C = 100

        D = 500

        M = 1000

        Bu 7 rakamın birbirleriyle kombinasyonları sonucu oluşturulan ve 1’den başlayarak 100’e kadar giden Roma rakamları ise şu şekildedir:

        1 = I

        2 = II

        3 = III

        4 = IV

        5 = V

        6 = VI

        7 = VII

        8 = VIII

        9 = IX

        10 = X

        11 = XI

        12 = XII

        13 = XIII

        14 = XIV

        15 = XV

        16 = XVI

        17 = XVII

        18 = XVIII

        19 = XIX

        20 = XX

        21 = XXI

        22 = XXII

        23 = XXIII

        24 = XXIV

        25 = XXV

        26 = XXVI

        27 = XXVII

        28 = XXVIII

        29 = XXIX

        30 = XXX

        31 = XXXI

        32 = XXXII

        33 = XXXIII

        34 = XXXIV

        35 = XXXV

        36 = XXXVI

        37 = XXXVII

        38 = XXXVIII

        39 = XXXIX

        40 = XL

        41 = XLI

        42 = XLII

        43 = XLIII

        44 = XLIV

        45 = XLV

        46 = XLVI

        47 = XLVII

        48 = XLVIII

        49 = XLIX

        50 = L

        51 = LI

        52 = LII

        53 = LIII

        54 = LIV

        55 = LV

        56 = LVI

        57 = LVII

        58 = LVIII

        59 = LIX

        60 = LX

        61 = LXI

        62 = LXII

        63 = LXIII

        64 = LXIV

        65 = LXV

        66 = LXVI

        67 = LXVII

        68 = LXVIII

        69 = LXIX

        70 = LXX

        71 = LXXI

        72 = LXXII

        73 = LXXIII

        74 = LXXIV

        75 = LXXV

        76 = LXXVI

        77 = LXXVII

        78 = LXXVIII

        79 = LXXIX

        80 = LXXX

        81 = LXXXI

        82 = LXXXII

        83 = LXXXIII

        84 = LXXXIV

        85 = LXXXV

        86 = LXXXVI

        87 = LXXXVII

        88 = LXXXVIII

        89 = LXXXIX

        90 = XC

        91 = XCI

        92 = XCII

        93 = XCIII

        94 = XCIV

        95 = XCV

        96 = XCVI

        97 = XCVII

        98 = XCVIII

        99 = XCIX

        100 = C

        Roma Rakamları Nerede Kullanılır?

        Orta Çağ’da günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıkmasıyla kullanımı günden güne azalan Roma rakamları; günümüzde aynı isme sahip olan kralların belirtilmesinde, yüzyılların yazılmasında, saatlerde ve bazı sokak ile cadde isimlerini yazılmasında kullanılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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