Roma rakamları nelerdir? 1'den 100'e kadar sırasıyla romen sayıları, yazılışı ve çevirisi
Günümüzde kullandığımız sayı sisteminden farklı olarak birtakım işaret ve semboller kullanılarak yazılan roma rakamları ya da bir diğer ifadeyle romen rakamları; Antik Roma döneminde ortaya çıkmış olan bir sistemdir. Günümüzde de özellikle tarih kitaplarında gerek kralların isimlerinde gerekse de yüzyılların yazımında sıklıkla başvurulan roma rakamları, toplam 7 sembolün farklı kombinasyonları kullanılarak yazıya dökülmektedir. Soldan sağa doğru yazılan roma rakamları nelerdir? Romen rakamları tarihi ve yazılışı nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Tarh boyunca yaygın olarak kullanılan ve Antik Mısır’da kullanılan sayı sisteminden esinlenilerek oluşturulduğu düşünülen romen sayıları, matematik alanında halen daha kullanılmaktadır. Peki, 1’den 100’e kadar roma sayıları nasıl yazılır? Roma rakamları nerede kullanılır? İşte, tüm detaylar…
Roma Rakamları Tarihi
Tarihte ilk kez Roma Krallığı döneminde kullanılan ve ismini de buradan alan Romen sayıları; MÖ. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İlk etapta parmaklar kullanılarak ifade edilen roma sayıları, daha karmaşık sayı ve ifadelerin ortaya çıkması neticesinde semboller ve işaretlerden meydana gelen Roma rakamları ile yazılmaya başlanmıştır.
Roma İmparatorluğu’nun yükseliş döneminde de kullanılmaya devam edilen roma rakamları, MÖ. 3. yüzyıla kadar birtakım değişimler geçirmiş; bu yüzyılda ise son halini alarak kullanılmaya devam edilmiştir. Roma’nın krallık ve imparatorlu döneminde sayı sistemi olarak kullanılan roma rakamları yalnızca bu imparatorluğun bünyesinde değil; Avrupa ve çevre bölgelerde de kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıktığı Orta Çağ’a kadar ağırlıklı olarak kullanılan Roma rakamları, bu çağın sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
Roma Rakamları Yazılışı
I, V, X, L, C, D, M olmak üzere 7 harf kullanılarak okunan roma rakamları, aşağıda vermiş olduğumuz kurallara bağlı olarak yazıya dökülmektedir.
Roma rakamları soldan sağa doğru yazılır ve okunur.
I, X, C ve M rakamları, birleşik bir sayı yazılırken 3 defadan fazla yan yana yazılamaz. V, L ve D rakamları ise asla tekrarlanmazlar.
Roma rakamları arasında 0 sayısı bulunmamaktadır.
V ya da X gibi büyük rakamların sol tarafında gelen sayılar, bu büyük olan sayıdan çıkarılarak okunur.
V ya da X gibi büyük sayıların sağ tarafında gelen sayılar, bu büyük sayıya eklenerek okunur.
1’den 100’e kadar Roma Sayıları
Roma rakamlarını oluşturan I, V, X, L, C, D, M harflerinin her biri farklı bir sayıyı ifade eder:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Bu 7 rakamın birbirleriyle kombinasyonları sonucu oluşturulan ve 1’den başlayarak 100’e kadar giden Roma rakamları ise şu şekildedir:
1 = I
2 = II
3 = III
4 = IV
5 = V
6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X
11 = XI
12 = XII
13 = XIII
14 = XIV
15 = XV
16 = XVI
17 = XVII
18 = XVIII
19 = XIX
20 = XX
21 = XXI
22 = XXII
23 = XXIII
24 = XXIV
25 = XXV
26 = XXVI
27 = XXVII
28 = XXVIII
29 = XXIX
30 = XXX
31 = XXXI
32 = XXXII
33 = XXXIII
34 = XXXIV
35 = XXXV
36 = XXXVI
37 = XXXVII
38 = XXXVIII
39 = XXXIX
40 = XL
41 = XLI
42 = XLII
43 = XLIII
44 = XLIV
45 = XLV
46 = XLVI
47 = XLVII
48 = XLVIII
49 = XLIX
50 = L
51 = LI
52 = LII
53 = LIII
54 = LIV
55 = LV
56 = LVI
57 = LVII
58 = LVIII
59 = LIX
60 = LX
61 = LXI
62 = LXII
63 = LXIII
64 = LXIV
65 = LXV
66 = LXVI
67 = LXVII
68 = LXVIII
69 = LXIX
70 = LXX
71 = LXXI
72 = LXXII
73 = LXXIII
74 = LXXIV
75 = LXXV
76 = LXXVI
77 = LXXVII
78 = LXXVIII
79 = LXXIX
80 = LXXX
81 = LXXXI
82 = LXXXII
83 = LXXXIII
84 = LXXXIV
85 = LXXXV
86 = LXXXVI
87 = LXXXVII
88 = LXXXVIII
89 = LXXXIX
90 = XC
91 = XCI
92 = XCII
93 = XCIII
94 = XCIV
95 = XCV
96 = XCVI
97 = XCVII
98 = XCVIII
99 = XCIX
100 = C
Roma Rakamları Nerede Kullanılır?
Orta Çağ’da günümüzde kullanılan sayı sisteminin ortaya çıkmasıyla kullanımı günden güne azalan Roma rakamları; günümüzde aynı isme sahip olan kralların belirtilmesinde, yüzyılların yazılmasında, saatlerde ve bazı sokak ile cadde isimlerini yazılmasında kullanılmaktadır.