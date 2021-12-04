Roma İmparatoru Theodosius dönemi buluntularına ulaşıldı

İzmir'de Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanındaki kilisede, 4. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Büyük Theodosius dönemine ait olduğu değerlendirilen bir duvarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, kilisedeki kazılarda yaklaşık 1600 yıllık duvar kalıntıları bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgedeki kazıların 1921 yılında başladığını bildirdi.
Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yuhanna'nın Selçuk'a geldiğine ve burada öldüğüne inanıldığını aktaran Mimaroğlu, şunları kaydetti:
"Aziz Yuhanna Efes'e gelip 100 yaşına kadar burada yaşamıştır ve buraya gömülmüştür. Bu alanda erken dönemde 3-4. yüzyıllarda bir yapı inşa ediliyor. Bu yapı daha sonra bir kiliseye dönüştürülüyor. Günümüzde hala araştırması ve incelemesi bitmemiş bu yapı Batı Anadolu'da çok önemli bir Ortodoks yapısıydı."
Doç. Dr. Mimaroğlu, kilisenin kuzey bölümünde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız kazılar burada anıtsal bir yapının olduğunu bize gösterdi. Geç Bizans döneminden başlayarak Orta ve Erken Bizans dönemine, belki de Theodosius dönemine dayanan duvarı ortaya çıkardık. Buradan gelen malzemeler değerlendirme aşamasında" bilgisini verdi.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü araştırma görevlisi Fırat Baranaydın ise "2021 yılı çalışmalarımız Tunç Çağı'ndan Helenistik döneme ve Bizans çağına kadar olan 3 bin yıllık aralığı kapsayacak" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!