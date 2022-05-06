Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu. Kupa 3'te sezonun şampiyonunu belirleyecek zorlu randevuda İtalyan devi Roma ile güçlü Hollanda ekibi Feyenoord karşı karşıya gelecek.

ROMA FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi final maçına sahne olacak Roma Feyenoord maçı 25 Mayıs günü 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Roma: Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Smalling, Ibañez; Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Sinisterra, Dessers